Weintrauben werden mit einer Maschine geerntet - für Passanten wohl kein ungewöhnliches Bild. In einem Weinberg in Dienheim könnten allerdings Kriminelle am Werk gewesen sein.

Dienheim (dpa/lrs) – Einer oder mehrere Unbekannte haben aus einem Weinberg im Landkreis Mainz-Bingen Trauben auf einer Länge von rund 220 Metern abgeerntet und gestohlen. Die Tat habe sich in Dienheim frühestens am 7. September ereignet, teilte die Polizei Oppenheim mit. Aus dem Diebesgut könne rund 5.000 Liter Wein gewonnen werden, hieß es.

Der Umfang der abgeernteten Rebfläche deute darauf hin, dass die Trauben mittels einer professionellen Erntemaschine gestohlen wurden. Der entstandene Schaden beträgt den Angaben des Winzers zufolge etwa 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen.