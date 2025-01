Transporter schleift Radfahrerin mit – Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall in Trier fährt ein Transporterfahrer davon, ohne sich um eine verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zuvor hatte sein Fahrzeug die Frau samt Fahrrad meterweit Meter mitgeschleift.

Trier (dpa/lrs) – Eine 57-jährige Radfahrerin ist in Trier von einem Transporter erfasst und mitgeschleift worden. Die Frau erlitt mehrere Frakturen im Oberkörper, wie die Polizei mitteilte. Der Kleintransporter habe zuvor beim Einfahren in einen Kreisverkehr die rechts auf dem Radweg wartende Frau erfasst.

Dabei hätten sich der hintere rechte Reifen des Transporters und das Vorderrad des Fahrrades verhakt, so dass die Fahrerin stürzte und mit ihrem Rad von dem Transporter mehrere Meter weit mitgeschleift wurde. Schließlich sei der Fahrer des Kleintransporters davongefahren. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall am Dienstag machen können, wurden gebeten, sich bei der Polizei in Trier zu melden.