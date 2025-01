Transporter mit Autos in Flammen

Auf der Bundesstraße 256 stand ein Transporter mit Autos plötzlich in Flammen. Dämpfe traten aus.

Neuwied (dpa/lrs) - Ein voll beladener Autotransporter ist auf der Bundesstraße Neuwied-Ortsbieber und Rengsdorf in Brand geraten. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Mehrere Autos standen am Dienstagabend in Flammen. Die Ursache war zunächst unklar, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Bundesstraße 256 wurde zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Strecke in Richtung Neuwied ist den Angaben zufolge wieder frei, im Laufe der Nacht soll auch die Strecke Richtung Altenkirchen wieder befahrbar sein. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung sei zwar unwahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden.