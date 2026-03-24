Eine dunkle und stinkende Flüssigkeit breitet sich auf einer Straße in Rheinland-Pfalz aus. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Trassem (dpa/lrs) – Eine große Menge Gülle ist in Trassem (Kreis Trier-Saarburg) über die Straße geflossen und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Traktor habe die stinkende Flüssigkeit am Dienstag in dem Ort aufgrund eines technischen Defekts verloren, teilte die Polizei mit. Da die Gülle in einen nahegelegenen Bach zu gelangen drohte, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehrleute leiteten die Gülle in die Kanalisation und fingen sie in einem Graben auf. Die aufgefangene Gülle müsse nun von einer Fachfirma abgepumpt werden. Laut Polizei verlor der Tankanhänger des Tracktors die Flüssigkeit wegen einer undichten Dichtung. Wie viel Gülle ausgelaufen war, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen.