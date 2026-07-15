Eine Traktorfahrerin will auf einer Landstraße abbiegen, als der Lkw hinter ihr zeitgleich überholen will. Es kracht - und die Frau wird zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt.

Meudt (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem überholenden Lastwagen im Westerwaldkreis ist eine Traktorfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte nach Angaben der Polizei von der Landesstraße 300 nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Zeitgleich setzte der hinter ihr fahrende Lkw zum Überholen an. Die Fahrzeuge prallten daraufhin zusammen und kamen von der Fahrbahn ab.

Die Traktorfahrerin wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bergung der Fahrzeuge dauert nach Angaben der Polizei bereits mehrere Stunden. Bis zum Abschluss der Arbeiten sollte die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt bleiben, hieß es in den Abendstunden von der Polizei.