Gleich mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr werden zu einem brennenden Traktor gerufen. Das Feld, auf dem der Traktor steht, droht ebenfalls Feuer zu fangen.

Buchholz-Wallau (dpa/lrs) – Auf einem Feld in Buchholz im Kreis Neuwied ist ein Traktor in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach mitteilte, wurde die Ausbreitung des Feuers auf das Feld am Morgen noch rechtzeitig verhindert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei schon aus der Ferne eine dunkle Rauchwolke sichtbar gewesen, hieß es. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Nach rund einer Stunde sei der Brand gelöscht gewesen, so die Feuerwehr.