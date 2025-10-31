In Kinderbeuern alarmiert ein Mann die Polizei, weil Unbekannte seinen Traktor gegen einen Zaun gefahren haben sollen. Dann gibt es allerdings eine überraschende Erkenntnis.

Kinderbeuern (dpa/lrs) – Ohne menschliches Zutun hat sich ein Traktor im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Bewegung versetzt – und so einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein 49-Jähriger aus der Ortsgemeinde Kinderbeuern habe am frühen Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte alarmiert, weil auf seinem Grundstück abgestellter Traktor gegen einen Zaun gefahren sei, teilte die Polizeidirektion Wittlich am Morgen mit.

Überwachungskamera sorgt für eine überraschende Erkenntnis

Man sei zunächst davon ausgegangen, dass Unbekannte den Traktor bewegt hätten. Als sich die Beamtinnen und Beamten mit dem Mann jedoch Aufnahmen einer Überwachungskamera ansahen, stellten sie demnach «zur Überraschung aller» fest, dass der Traktor den Motor selbst gestartet hatte. Menschen seien nicht vor Ort gewesen.

Der 49-Jährige habe später festgestellt, dass ein Schaden an einem Kabel im Motorbereich zu dessen Fehlzündung geführt habe.