Trainingspause für Mainzer Amiri

Mainz (dpa/lrs) – Mittelfeldspieler Nadiem Amiri fehlt in den nächsten Tagen im Mannschaftstraining des FSV Mainz 05. Der 28-Jährige soll einen grippalen Infekt vollständig auskurieren, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Damit fehlt Amiri auch im Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt.

Für die beiden nächsten Partien gegen den VfL Bochum am 11. Januar und bei seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen am 14. Januar ist Amiri ohnehin gesperrt, da er zum Jahresabschluss in Frankfurt die Rote Karte gesehen hatte. Am kommenden Donnerstag soll er wieder ins Teamtraining zurückkehren.