Die SV Elversberg geht als Außenseiter das Abenteuer Bundesliga an. Warum dieses Mal kein großer Umbruch stattfindet.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Rund 1.000 Fans haben Bundesliga-Neuling SV Elversberg zum Trainingsauftakt in St. Ingbert mit viel Applaus empfangen. Eineinhalb Monate nach dem Aufstieg des saarländischen Dorfclubs bestritt Trainer Vincent Wagner mit 25 Profis die erste Übungseinheit.

«Ein paar kommen auf jeden Fall noch dazu», sagte der 40-Jährige. «Vor allem bin ich zufrieden, mit dem, was ich heute gesehen habe. Es sind viel mehr als letztes Jahr, wo wir mit 14 Feldspielern gestartet sind. Das Trainingsniveau war echt gut. Aber muss es ja: Wir haben ja die Ehre, nächstes Jahr Fußball-Bundesliga angehen zu dürfen.»

Erster Bundesliga-Gegner steht bereits am Dienstag fest

Von den bisherigen Neuzugängen Maurice Krattenmacher (20/FC Bayern) und Noah Darvich (19/VfB Stuttgart) fehlte Francis Onyeka: Der Stürmer von Bayer Leverkusen, zuletzt an den VfL Bochum verliehen, ist mit der deutschen Auswahl bei der U19-EM unterwegs. Nicolas Kristof trainierte noch individuell.

An diesem Dienstag (15.00 Uhr) gibt die Deutsche Fußball Liga (DFL) vorab bekannt, wer der erste Gegner der SVE sein wird. Die kompletten Spieltage werden am Donnerstag veröffentlicht.

Wagner kann auf eine eingespielte Mannschaft setzen: Nur Spielmacher Bambasé Conté (zurück zur TSG Hoffenheim) und Routinier Manuel Feil haben den Verein verlassen. Jeweils ein Spieler soll noch für Abwehr, Mittelfeld und Angriff her.

«Zwei, drei, vielleicht auch vier» Neue noch

«Viele werden es nicht mehr sein, die dazu kommen, zwei, drei, vielleicht auch vier werden es schon sein», sagte Wagner. Eine Option ist nach Medienberichten der 20-jährige Cole Campbell, den Borussia Dortmund zuletzt an Hoffenheim verliehen hatte.