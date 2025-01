«Traineroffensive» soll im Saar-Sport kommen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Sport braucht nach Ansicht der oppositionellen CDU dringend eine «Traineroffensive» im Kampf gegen den Trainermangel im Breiten- und Leistungssport. Ein Entschließungsantrag, mit dem die Landesregierung zu einer solchen Offensive aufgefordert werden sollte, scheiterte jedoch an der Ablehnung durch die SPD-Mehrheit im Landesparlament. Zuvor hatte Sportminister Reinhold Jost (SPD) erklärt, er arbeite bereits an einer «Traineroffensive». Der Antrag der Opposition sei also «erledigt durch Regierungshandeln».

Warnung vor Vereinsproblemen

In dem CDU-Antrag hieß es, es sei «besorgniserregend», dass für viele saarländische Vereine die Gewinnung ehrenamtlicher Trainer- und Übungsleiter für den Breitensport eines der größten Probleme darstelle. «Langfristig werden dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit viele Vereine vor einem existenziellen Problem stehen», warnte die CDU. Wenn saarländische Talente auch künftig noch in die Leistungsspitze aufsteigen sollten, seien zusätzliche hauptamtliche Nachwuchs- und Landestrainer dafür dringend notwendig. «Es besteht Handlungsbedarf», sagte der Abgeordnete Patrick Waldraff (CDU).

Sportminister Jost sagte, seine Trainer-Initiative sei schon «auf einem guten Weg». Sein Ministerium werde schon dieses Jahr 100.000 Euro zusätzlich bereitstellen, um Trainerausbildung im ehrenamtlichen Bereich zu ermöglichen: «Wir nutzen die Möglichkeiten, die wir haben.» Julia Harenz (SPD) verwies auf finanzielle Unterstützung des Sports durch die Landesregierung. Diese arbeite an einem Fördersystem, das den Bedürfnissen gerecht werde.

Die CDU hatte vorgeschlagen, im Leistungskurs Sport in den Schulen den Schülerinnen und Schülern ein «attraktives Angebot» zu machen, die Übungsleiter-C-Lizenz für den Breitensport zu erhalten. Auch könnten hauptamtliche Trainer, die jeweils für einen Landkreis zuständig seien, den Trainermangel abfangen. Im Leistungssport fehle seit längerem das Geld, um qualifizierte Trainer einzustellen. Mittelfristig bestehe daher die Gefahr, «dass vorhandene Strukturen völlig wegbrechen» und die Zahl der Sport-Bundesstützpunkte auf ein Minimum sinke.