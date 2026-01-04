Tradition seit 1969 – Narrenempfang in der Staatskanzlei

Fröhliche Fastnacht anstelle politischer Parolen: Hunderte Närrinnen und Narren besuchen die saarländische Regierungschefin in der Staatskanzlei. Was sagt Anke Rehlinger zur fünften Jahreszeit?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat in ihrer Staatskanzlei in Saarbrücken fast 300 Närrinnen und Narren empfangen. Pünktlich um 11.11 Uhr begrüßte die Landesmutter ihre Gäste, darunter mehr als 50 Prinzenpaare und Tollitäten aus 85 Karnevalsvereinen, bei ihrem traditionellen Narrenempfang, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Rehlinger erklärte: «Die saarländische Fastnacht steht für Lebensfreude, Zusammenhalt und gelebtes Ehrenamt. Auch der traditionelle Narrenempfang zeigt immer wieder eindrucksvoll, wie lebendig, kreativ und verbindend die Fastnacht im Saarland ist.» Sie freue sich «auf eine tolle fünfte Jahreszeit».

Tradition ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt

Bereits 1969 hatte der damalige Ministerpräsident Franz-Josef Röder (CDU) diesen Empfang ins Leben gerufen. Dem Verband Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) gehören laut Staatskanzlei heute 180 Vereine an, darunter fünf französische Gesellschaften aus dem grenznahen Bereich. Der VSK zählt insgesamt etwa 38.000 einzelne Mitglieder, davon circa 13.000 unter 28 Jahren.