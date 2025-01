Trabert schwer erkrankt – Mehrere Schlaganfälle

Der Sozialmediziner Trabert ist wegen seines sozialen Engagements weit über Mainz hinaus bekannt. Für die Linke will er bei der Bundestagswahl antreten. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten.

Mainz (dpa/lrs) – Der bekannte Mainzer Sozialmediziner und Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen Linken für die Bundestagswahl, Gerhard Trabert, ist schwer erkrankt. Der 68-Jährige habe mehrere Schlaganfälle erlitten, teilte der von ihm gegründete Verein «Armut und Gesundheit in Deutschland» in Mainz mit. Aktuell sei die gesundheitliche Situation unklar, eine Prognose nicht möglich.

Trabert ist gebürtiger Mainzer und engagiert sich in der Landeshauptstadt seit vielen Jahren in der Obdachlosenhilfe sowie an vielen Orten der Welt für die Flüchtlingshilfe. 2022 war er Linken-Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl.