Trier/Mehring (dpa) – Rettungskräfte und Polizei haben in einer Wohnung im Moselort Mehring ein totes Baby entdeckt. Es war mutmaßlich von einer jungen Frau wenige Stunden zuvor in der Nacht alleine auf die Welt gebracht worden, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Die Todesursache soll eine rechtsmedizinische Untersuchung klären. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte waren am Donnerstagvormittag alarmiert worden, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

Zu den näheren Umständen der Geburt und zum Alter der jungen Frau machten die Ermittler keine genauen Angaben. Sie sei Heranwachsende, was im juristischen Sinne ein Alter zwischen 18 und 21 Jahren bedeutet. Mehring liegt im Kreis Trier-Saarburg.