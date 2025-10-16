Wanderer finden in einem Waldstück ein Auto. Darin: ein lebloser Mensch. Noch ist unklar, wann der Unfall passiert ist.

Hainfeld (dpa/lrs) – In einem abgestürzten Auto an einem Abhang ist bei Hainfeld (Landkreis Südliche Weinstraße) ein toter Mensch gefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der oder die Tote in dem Wagen auf der Landstraße unterwegs gewesen war, die 80 bis 100 Meter oberhalb des Fundorts verläuft. Dabei sei das Auto vermutlich in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen und den Hang hinuntergestürzt.

Wanderer hatten am Mittwoch den Notruf gewählt, nachdem sie das Auto in einem Waldstück entdeckt hatten. Einsatzkräfte fanden in dem Fahrzeug liegend dann den toten Menschen. Noch sei völlig unklar, wann sich der Unfall ereignet habe, sagte ein Polizeisprecher: «Das kann vor einer Woche gewesen sein, vor 14 Tagen, vor vier Wochen. Wir wissen es nicht.»

Auch die Identität des oder der Toten ist laut Polizei bislang nicht geklärt. Ein Gutachter soll den Fall jetzt untersuchen. Zudem laufe ein Todesermittlungsverfahren.