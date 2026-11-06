In einem Münchner Hotel wurde ein 13-Jähriger tot gefunden, seine Mutter im selben Zimmer. Nun richtet sich der Verdacht gegen die 37-Jährige - sie soll ihren Sohn getötet haben.

München (dpa) - Nach dem Tod eines 13-Jährigen in einem Münchner Hotel ist gegen die tatverdächtige Mutter ein Unterbringungshaftbefehl erlassen worden. Die 37-Jährige komme damit zunächst in eine psychiatrische Klinik und nicht in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Ein Hotelmitarbeiter hatte den Jungen den Angaben zufolge tot in dem angemieteten Zimmer gefunden, nachdem sich die besorgte Großmutter gemeldet hatte. Mutter und Sohn, die in Rheinland-Pfalz wohnten, hielten sich seit September in München auf. Die Mutter wurde im selben Zimmer entdeckt und war wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht worden. Wie der 13-Jährige zu Tode kam, ist noch unklar - eine Obduktion brachte zunächst kein eindeutiges Ergebnis.

Gegen die 37-Jährige mit ukrainischer Staatsbürgerschaft besteht den Ermittlern zufolge der konkrete Verdacht, ihren Sohn getötet zu haben. Experten der Spurensicherung stellten im Hotelzimmer Gegenstände sicher, die nun untersucht werden.