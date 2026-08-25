Nach einem Zimmerbrand in Birkenfeld wird ein Mann tot gefunden. Die Polizei ermittelt, ob er durch das Feuer oder schon vorher starb.

Birkenfeld (dpa/lrs) – Bei einem Zimmerbrand in Birkenfeld ist der Bewohner tot aufgefunden worden. Es sei nicht klar, ob der alleinlebende 74-Jährige durch den Brand oder schon vorher starb, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eindämmen des Brands mit einem Feuerlöscher sei ein Ersthelfer leicht verletzt worden. Er habe Rauchgase eingeatmet.

«Durch seine Hilfe kam es nicht zur vollen Ausbreitung und der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden», so die Polizei. Sowohl die Brand- als auch die Todesursache seien nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Nach ersten Ermittlungen könne ein Fremdverschulden bei dem Brand am Montagnachmittag ausgeschlossen werden.