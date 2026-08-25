Brände
Toter bei Zimmerbrand in Birkenfeld gefunden
Feuerwehr
Sowohl Brand- als auch die Todesursache seien nun Gegenstand der Ermittlungen. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Nach einem Zimmerbrand in Birkenfeld wird ein Mann tot gefunden. Die Polizei ermittelt, ob er durch das Feuer oder schon vorher starb.

Lesezeit 1 Minute

Birkenfeld (dpa/lrs) – Bei einem Zimmerbrand in Birkenfeld ist der Bewohner tot aufgefunden worden. Es sei nicht klar, ob der alleinlebende 74-Jährige durch den Brand oder schon vorher starb, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eindämmen des Brands mit einem Feuerlöscher sei ein Ersthelfer leicht verletzt worden. Er habe Rauchgase eingeatmet.

«Durch seine Hilfe kam es nicht zur vollen Ausbreitung und der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden», so die Polizei. Sowohl die Brand- als auch die Todesursache seien nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet. Nach ersten Ermittlungen könne ein Fremdverschulden bei dem Brand am Montagnachmittag ausgeschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:260825-930-579305/1

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