In Fischbach-Oberraden brennt ein Haus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Ein Mensch ist tot, sieben Personen sind verletzt.

Fischbach-Oberraden (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in der Eifel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser, wie der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Südeifel, Christian Hammes, am Vormittag berichtete. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und inzwischen gelöscht.

Das betroffene Haus steht in Fischbach-Oberraden im Kreis Bitburg-Prüm. Im Erdgeschoss befindet sich eine Gaststätte. Das Feuer entstand nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im ersten Stock. Das Haus sei unbewohnbar, sagte Einsatzleiter Hammes. Die Gaststätte sei unbeschädigt geblieben.

Die meisten der acht Hausbewohner mussten die Einsatzkräfte evakuieren, darunter eine Familie mit einem kleinen Kind. Die Betreiberfamilie der Gaststätte, die ebenfalls in dem Haus wohnt, konnte sich selbst ins Freie retten. Angaben zum Schaden oder zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.