Kripo ermittelt
Toter bei Brand in Wohnhaus
Feuerwehr
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wird ein 62-jähriger Bewohner tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Lesezeit 1 Minute

Herxheim (dpa/lrs) – Nach einem Wohnungsbrand in Herxheim bei Landau ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Pfingstmontag in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen, die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen, wie die Polizei mitteilte. «Bei der Nachschau in der Brandwohnung wurde der 62-jährige Bewohner der Wohnung leblos aufgefunden», hieß es. Die weiteren Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben.

Laut den Angaben sind die betroffene sowie eine angrenzende Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Zudem seien Geschäfte im Erdgeschoss durch das Löschwasser beschädigt worden. Der Sachschaden durch den Brand wurde auf 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260525-930-127350/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten