Tote Person in ausgebranntem Wohnwagen

In Pirmasens wird ein abgebrannter Wohnwagen gemeldet. Darin entdecken Einsatzkräfte die Überreste einer toten Person. Die Bewohnerin wurde bereits vermisst.

Pirmasens (dpa/lrs) – In einem abgebrannten Wohnwagen in Pirmasens ist eine tote Person gefunden worden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am Dienstagabend zum bereits abgebrannten Wohnwagen auf einem Wochenendgrundstück gerufen.

Darin fanden Beamte die Überreste eines toten Menschen. Ob es sich dabei um die vermisste Bewohnerin des Wohnwagens handelt, ist Teil der Ermittlungen, so die Polizei. Wann und wodurch der Wohnwagen gebrannt habe, sei ebenfalls noch unklar.