Tote Person bei Wohnungsbrand in Wittlich

Ein Mehrfamilienhaus gerät in Brand. Ein Mensch stirbt. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, ist unklar

Wittlich (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wittlich (Landkreises Bernkastel-Wittlich) ist ein Mensch gestorben. Das Feuer war am Sonntagmittag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Personen seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

Die Ursache für das Feuer war den Angaben zufolge zunächst unklar. Der Gebäudeschaden begrenze sich auf die betroffene Wohnung, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.