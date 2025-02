Tote in Wohnhaus gefunden – Polizei ermittelt

In Kusel finden Zeugen eine 56-jährige Frau leblos in ihrem Haus. Die Todesursache ist noch unklar.

Kusel (dpa/lrs) – Eine 56-jährige Frau ist leblos in einem Wohnhaus in Kusel gefunden worden. Zeugen hätten die Frau am Mittwochabend entdeckt, erklärte die Polizei. Es handele sich bei der Leiche um die Bewohnerin des Wohnhauses. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.