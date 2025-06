Vergangenen Donnerstag entdeckt ein Zeuge eine Leiche am Straßenrand. Ein Bekannter der Frau sitzt bereits in Untersuchungshaft. Jetzt steht auch die Todesursache fest, vieles aber bleibt offen.

Hermeskeil (dpa/lrs) – Die in der Nähe von Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) tot aufgefundene 28-jährige Frau ist an einer Schussverletzung gestorben. Dies ergab die bereits durchgeführte Obduktion, erklärte die Polizei auf dpa-Nachfrage am Morgen. Die Schusswaffe wurde bisher allerdings nicht gefunden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern demnach weiter an. Hintergründe und das Motiv seien ebenfalls noch ungeklärt.

Am 05.06. hatte ein Zeuge die Leiche der 28-Jährigen an einer Art Wegeinfahrt an einer Landstraße nahe Hermeskeil gefunden. Die Polizei nahm kurze Zeit später einen 34-jährigen Bekannten der Frau fest. Er steht unter dringendem Tatverdacht und befindet sich in Untersuchungshaft.