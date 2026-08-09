Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Das Kunststoff-Granulat entzündet sich immer wieder. Ein besonderer Umstand hilft den Einsatzkräften.

Bad Sobernheim (dpa/lrs) - Auf einem ehemaligen Bundeswehrflughafen bei Bad Sobernheim brennt eine Lagerhalle mit Kunststoff. Die Einsatzkräfte sind seit Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr im Einsatz im Industriegebiet Pferdsfeld. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine rund 840 Quadratmeter große Lagerhalle bereits komplett in Flammen, wie die Polizei bestätigt.

In dem Gebäude lagerten nach Angaben des Unternehmens rund 400 Tonnen PLA-Kunststoff. Die Abkürzung steht für Polylactid, das laut Polizei in der Halle in kleinen Päckchen aufbewahrt wurde.

Einsatzleiter Max Kraushaar von der Feuerwehr berichtete von einer schwierigen Lage: Brennender, teilweise verflüssigter Kunststoff lief aus der Halle. Gleichzeitig entwickelte sich in dem dicht gelagerten Material enorme Hitze. Die Feuerwehr setzte deshalb mehrere Wasserwerfer ein und gab zeitweise bis zu 5.000 Liter Löschwasser pro Minute auf die Halle ab.

Besondere Möglichkeiten durch ehemaligen Militärflugplatz

Dabei zahlten sich die besonderen Möglichkeiten des ehemaligen Militärflugplatzes aus. Neben der normalen Trinkwasserleitung existiert dort noch eine eigene Löschwasserleitung. Auch die großen Zisternen aus Zeiten des Bundeswehrflughafens werden weiterhin gepflegt und sind funktionsfähig.

«Durch die vielen Übungen auf dem Gelände wussten die Einsatzkräfte sofort, wo sich die Löschwasserreserven befinden», erklärte Kraushaar. Dadurch wurde der Brand relativ schnell unter Kontrolle gebracht.



Die Nachlöscharbeiten sollten noch den gesamten Sonntag andauern. Immer wieder entzündete sich Kunststoffgranulat erneut. Besonders schwierig gestaltet sich zudem das Ausräumen der großen Mengen aus der beschädigten Halle. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Unternehmen und die Polizei schätzen den entstandenen Schaden derzeit auf rund 600.000 Euro.

Bei Sankt Wendel brannten am Samstag mehrere Gartenhäuschen ab. Drei Helfer der freiwilligen Feuerwehr wurden laut Polizei bei dem Einsatz leicht verletzt. Bei Bad Kreuznach brannten Heuballen.