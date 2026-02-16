Im Rhein-Pfalz-Kreis ist Tollwut bei einem Hund festgestellt worden. Ermittler prüfen nun, ob bei der Einfuhr mit falschen Papieren gearbeitet wurde.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem toten Hund ist nach Angaben des Rhein-Pfalz-Kreises Tollwut nachgewiesen worden. Das ursprünglich aus Russland stammende Tier habe Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und sei in Quarantäne gekommen, bevor es starb, teilte die Verwaltung in Ludwigshafen mit. Die Veterinärbehörde habe sämtliche Kontakte ermittelt und diese informiert. Eine Gefahr für weitere Tiere im Rhein-Pfalz-Kreis bestehe nicht. Die Kriminalpolizei ermittele wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz.

Den Angaben zufolge war der Hund aus Dannstadt-Schauernheim Ende Januar operiert worden und danach auffällig geworden. In Absprache mit dem Veterinäramt sei das Tier am gleichen Tag in die Quarantänestation eines Tierheims in der Region gebracht worden, wo es in der folgenden Nacht starb. Bei anschließenden Untersuchungen auf verschiedene Viruserkrankungen sei das Rabiesvirus als Erreger nachgewiesen worden.

Hund aus Russland über Internetplattform erworben

Der Hund sei über eine Internetplattform von einer russischen Organisation erworben worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Er wurde demnach mit anderen Hunden und Katzen transportiert, die neben Deutschland für Österreich, Schweiz, Belgien und Frankreich bestimmt waren. In das Zuständigkeitsgebiet der Kreis-Veterinärbehörde kamen keine weiteren Tiere.

Die für die Überführung erforderlichen Papiere – laut denen der Hund gegen Tollwut geimpft war – sowie der implantierte Chip waren nach Angaben der Behörde nicht zu beanstanden. Allerdings bestehe der Verdacht, dass das Alter des Tieres nicht korrekt angegeben wurde sowie dem Tier andere Papiere zugeordnet wurden und es demnach nicht gegen Tollwut geimpft war.

Tollwut wird durch das Rabiesvirus ausgelöst. Übertragen wird die Krankheit auf andere Tiere und auf Menschen über den Speichel – etwa durch einen Biss. Zu erkennen, ob ein Tier Tollwut hat oder nicht, gilt als schwierig, da Symptome nicht immer eindeutig sind.