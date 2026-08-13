Schaulustige konnten auch in Rheinland-Pfalz bei bestem Wetter das Himmelsspektakel genießen. Die nächste Sonnenfinsternis lässt nicht lange auf sich warten.

Mainz (dpa/lrs) – Mit Schutzbrillen, Teleskop und Campingstühlen: Auch in Rheinland-Pfalz haben die Menschen die Sonnenfinsternis bestaunen können. An vielen Orten des Landes hatten Schaulustige besten Blick auf das Naturspektakel. Vielerorts machten sie es sich mit Campingstühlen und Bollerwagen auf Hügeln und an Aussichtsplattformen bequem. Die Polizei sprach von keinen größeren Verkehrseinschränkungen und Zwischenfällen

In Mainz etwa organisierte die «Astronomische Arbeitsgemeinschaft» ein Rudelgucken. Mehr als 1000 Besucher seien gekommen. «Es war eine rundum tolle Veranstaltung», freute sich der 1. Vorsitzende Klaus Schäler. Gegen 16.00 Uhr habe das Spektakel begonnen und sich der Mond vor die Sonne geschoben. In der Spitze seien 88 Prozent bedeckt gewesen, genau wie vorab berechnet.

«Alle waren wirklich glücklich»

Über Zwischenfälle sei nichts bekannt. Alle waren gut vorbereitet und hätten entsprechend Schutzbrillen getragen: «Es herrschte eine tolle Stimmung, alle waren wirklich glücklich», so Schäler.

Auch am Observatorium Hoher List bei Schalkenmehren in der Eifel kamen etliche Besucher zusammen. Eigentlich war die Veranstaltung für 180 Personen ausgelegt, am Ende waren es rund 400. Trotz des Andrangs sei alles hervorragend verlaufen, freute sich Robert Oster von der «Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel».

Warten auf die nächste Sonnenfinsternis

Schon in 354 Tagen ist die nächste Sonnenfinsternis von Deutschland aus zu sehen: Am 2. August 2027 wird der Mond die Sonne hierzulande erneut teilweise verdecken, allerdings nur mit einem Bedeckungsgrad unter 50 Prozent.

In Teilen Nordafrikas, in Saudi-Arabien und Ägypten sowie im Süden Spaniens wird hingegen eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Auf eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland müssen Beobachter noch bis 2081 warten.