Nach einem Tötungsdelikt in Landstuhl ermittelt die Kriminalpolizei. Bislang sind noch viele Fragen offen.

Kaiserslautern/Landstuhl (dpa/lrs) – In Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) hat es ein Tötungsdelikt gegeben. Das erklärte die Polizei Westpfalz am Mittwochmorgen. Weitere Details zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Auf die Frage, ob ein oder mehrere Täter flüchtig seien, hieß es, dass es derzeit keine Fahndungslage gebe. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Im Laufe des Tages sollen nähere Informationen bekanntgegeben werden.

Landstuhl ist eine Gemeinde mit rund 8.500 Einwohnern und liegt westlich von Kaiserslautern.