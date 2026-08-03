Ermittlungen laufen
Tötungsdelikt in der Pfalz: Tatverdächtiger in U-Haft
Polizei
Die Polizei ermittelt gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Nach dem tödlichen Schuss in Bad Dürkheim ist der Tatverdächtige zunächst auf der Flucht. Auf dem Nature One Festival wird er schließlich festgenommen - und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Lesezeit 1 Minute

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Nach dem Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in der Pfalz befindet sich der 43-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, konnte der Mann am Sonntagmorgen auf dem Nature One Festival im Hunsrück festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Motiv dauern weiter an, hieß es am Montagmorgen.

Der 43-Jährige steht im Verdacht am Freitagabend einen 41-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 41-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der 43-Jährige hingegen war vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-477188/1

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