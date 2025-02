Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Greimerath und Britten

Greimerath/Britten (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 268 zwischen Greimerath (Landkreis Trier-Saarburg) und Britten (Landkreis Merzig-Wadern) ist am Morgen eine Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam die 23-Jährige aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Die B268 war zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt, mittlerweile ist die Sperrung jedoch wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

