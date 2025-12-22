Ermittlungen laufen
Tödlicher Verkehrsunfall mit Straßenbahn
Ein Mann gerät der Polizei zufolge auf die Gleise – die Tram kann nicht rechtzeitig stoppen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn ist in Ludwigshafen ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mitteilte, war der Mann trotz des Rotlichts einer Fußgängerampel am Sonntagabend über die Straße gegangen und dabei auf die Gleise geraten.

Der 39-jährige Straßenbahnfahrer habe trotz einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen können, hieß es. Der Fußgänger sei trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an schwersten Verletzungen gestorben. Von der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt.

