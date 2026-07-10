Verkehr
Tödlicher Unfall in der Eifel
Notarzt
Ein Notarzt ist im Einsatz. (Symbolbild)
Oliver Berg. DPA

Auf einer Landstraße stoßen ein Lastwagen und ein Auto zusammen. Ein Mensch stirbt.

Großlangenfeld (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Eifel ist ein Mensch gestorben. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Großlangenfeld und Bleialf.

Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen ein Pkw und ein Lkw. Da die Unfallaufnahme noch läuft, gab es zunächst keine weiteren Informationen. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen sind im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-363152/1

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