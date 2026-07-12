Tragödie auf der B272: Ein junger Biker stirbt, seine Beifahrerin hat schwere Verletzungen. Was zum Unfallhergang bisher bekannt ist.

Schwegenheim (dpa/lrs) – Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf der Bundesstraße 272 ums Leben gekommen. Er war mit einer 23-jährigen Sozia unterwegs, die bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitt, wie die Polizei mitteilte. Die 78 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Motorrad auf der B272 in Fahrtrichtung Landau unterwegs. Der Unfall passierte im Bereich der Einmündung zur B9. Die 78-Jährige wollte dort auffahren, wie es hieß. Zur Klärung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Landau einen Gutachter.