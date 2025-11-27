Tödlicher Unfall: Auto prallt auf Lastzug auf A48

Nach dem tödlichen Crash bei Polch bleibt die Fahrbahn stundenlang gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Polch (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 48 bei Polch im Kreis Mayen-Koblenz tödlich verunglückt. Sein Pkw sei mit hoher Geschwindigkeit einem Lastzug aufgefahren, der auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fuhr, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb.

Der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Ein weiterer Pkw wurde beim Überfahren von Trümmerteilen leicht beschädigt. Die genau Ursache des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Polch und Ochtendung wird noch ermittelt. Die Fahrbahn der A48 Richtung Koblenz ist bis etwa 21.30 Uhr noch für Reinigungsarbeiten gesperrt, wie es hieß.