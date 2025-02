Tödlicher Unfall auf der A61 – Mann fährt in Lkw

Mendig (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 61 ist am Dienstagabend ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen – dabei ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Wagen dem Lkw aus zunächst unbekannten Gründen in Höhe der Anschlussstelle Mendig auf der rechten Fahrspur auf. Dabei wurde der Beifahrer demnach tödlich verletzt, der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A61 in Fahrtrichtung Köln für knapp acht Stunden vollständig gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde nach Polizeiangaben ein Gutachter beauftragt.