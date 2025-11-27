Tödlicher Unfall auf Autobahn 48

Polch (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 48 bei Polch im Kreis Mayen-Koblenz ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Autobahnpolizei in Mendig mit. Wie viele Fahrzeuge insgesamt beteiligt waren, war zunächst noch nicht bekannt. Ein Alleinunfall sei es aber nicht gewesen, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die A48 musste in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden.

