Sperrung
Tödlicher Crash auf der A6 – Lkw und Autos stoßen zusammen
Zwei Lkw-Unfälle auf A1 sorgen für weitere im Ruhrgebiet
Die Autobahn musste nach dem Unfall zwischenzeitlich für mehrere Stunden gesperrt werden. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

Mehrere Fahrzeuge stoßen auf der A6 bei Wattenheim zusammen. Die Folge sind mehrere Verletzte und ein Todesopfer.

Wattenheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen seien teils leicht, teils schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen seien am Mittag zwei Autos und ein Lkw in Fahrtrichtung Kaiserslautern zusammengestoßen. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Die Autobahn in Richtung Kaiserslautern musste zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei soll die Strecke am frühen Abend wieder freigegeben werden.

© dpa-infocom, dpa:260819-930-553553/1

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