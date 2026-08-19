Mehrere Fahrzeuge stoßen auf der A6 bei Wattenheim zusammen. Die Folge sind mehrere Verletzte und ein Todesopfer.

Wattenheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere Personen seien teils leicht, teils schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen seien am Mittag zwei Autos und ein Lkw in Fahrtrichtung Kaiserslautern zusammengestoßen. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Die Autobahn in Richtung Kaiserslautern musste zur Unfallaufnahme und für Bergungsarbeiten gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei soll die Strecke am frühen Abend wieder freigegeben werden.