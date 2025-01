Tödlicher Angriff in Völklingen: 5.000 Euro für Hinweise

Ein 77-Jähriger sitzt auf einer Parkbank, als ein Mann ihn angreift. Monate später stirbt er an seinen Verletzungen. Doch die Identität des Täters bleibt unklar.

Völklingen/Saarbrücken (dpa/lrs) - Vier Monate nach dem Messerangriff auf einen Mann in Völklingen bietet die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro für sachdienliche Hinweise. Der 77-Jährige sei am zweiten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Die Identität des Täters ist laut Mitteilung weiter unbekannt. Die Ermittler suchen daher nach weiteren Zeugen.

Ein unbekannter Mann hatte den 77-Jährigen am 18. September 2024 mit einem Messer attackiert, als dieser im Schillerpark auf einer Parkbank saß. Dabei erlitt der Angegriffene schwere Stich- und Schnittverletzungen. Anschließend soll der Täter geflüchtet sein. Im nahen Straßenbereich machte der Verletzte auf sich aufmerksam, woraufhin Zeugen den Notruf wählten. Der Angriff sei nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund erfolgt.