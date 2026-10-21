Ein Mann feuert in Bad Dürkheim auf einen anderen und verletzt ihn tödlich. Eine fatale Verwechslung?

Frankenthal (dpa/lrs) – Nach tödlichen Schüssen auf einen Mann in der Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen 43-Jährigen wegen Totschlags angeklagt. Der Mann soll Ende Juli in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim zwei Schüsse auf einen 41-Jährigen abgegeben haben, das Opfer starb später im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der mutmaßliche Schütze war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte aber wenige Tage später auf einem Festival im Hunsrück festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe des Falls sind noch unklar. Vorher soll es keine Probleme zwischen den Männern gegeben haben, hieß es. Der Angeklagte soll aber Streit mit anderen Leuten gehabt haben. Er habe das spätere Opfer vermutlich für einen der Beteiligten gehalten und deshalb auf den Mann geschossen, hieß es.