Der Angeklagte soll 43 Mal auf seine Ehefrau eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von niedrigen Beweggründen.

Frankenthal (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Freitag (9.00 Uhr) ein Mordprozess gegen einen 40 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Anfang November 2025 seine Ehefrau aus Eifersucht und Wut mit einem sogenannten Bowie-Messer getötet zu haben.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann in der gemeinsamen Wohnung insgesamt 43 Mal auf die Frau eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von niedrigen Beweggründen aus. Der Angeklagte habe vermutet, seine Ehefrau habe eine Beziehung zu einem anderen Mann. Die Frau starb den Angaben zufolge an Blutverlust infolge der Stichverletzungen.

Der Angeklagte soll selbst den Notruf gewählt haben. Er ist nicht vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft. Dem Gericht zufolge ist der Mann türkischer Staatsangehöriger. Für das Verfahren vor der 1. Großen Strafkammer als Schwurgericht sind zunächst Termine bis Ende Juli angesetzt.