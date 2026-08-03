Ermittlungen laufen
Todesschuss in der Pfalz: Festnahme auf Nature One Festival
Polizei
Die Polizei ermittelt gegen den 43-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mann in Bad Dürkheim ist der mutmaßliche Täter bei einem Festival festgenommen worden. Jetzt liegt auch das Obduktionsergebnis vor.

Lesezeit 1 Minute

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mann in der Pfalz sitzt der 43-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Er konnte am Sonntagmorgen auf dem Nature One Festival im Hunsrück festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Motiv dauerten an, hieß es.

Der 43-Jährige steht im Verdacht, am Freitagabend einen 41-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus in Bad Dürkheim mit einer Waffe lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Mann starb später im Krankenhaus. Der Verdächtige war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte dann aber bei dem Festival festgenommen werden. 

Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis starb der 41-Jährige an inneren Blutungen nach einem Schuss in den Oberkörper, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-477188/3

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