In Fischbach-Oberraden brennt ein Haus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Ein Mensch starb, einer ist schwer verletzt.

Fischbach-Oberraden (dpa/lrs) – Bei einem Wohnhausbrand in der Eifel ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person ist schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Betroffen ist ein Haus in Fischbach-Oberraden im Kreis Bitburg-Prüm. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz.

«Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde», so die Polizei. Die Erstmaßnahmen dauerten noch an, daher gebe es aktuell keine weiteren Informationen.