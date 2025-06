Hermeskeil (dpa/lrs) - Die Ermittlungen im Fall der in der Nähe von Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) tot aufgefundenen 28-jährigen Frau dauern weiter an. Der Tatverdächtige, ein 34-jähriger Bekannter der Frau, äußerte sich nun zu den Vorwürfen, bestätige der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Zu seinen Angaben könne jedoch derzeit keine Auskunft erteilt werden. Der «Trierische Volksfreund» hatte zuerst berichtet.

Am vergangenen Donnerstag hatte ein Zeuge die Leiche der 28-Jährigen an einer Art Wegeinfahrt an einer Landstraße nahe Hermeskeil gefunden. Die Polizei nahm kurze Zeit später den 34-jährigen Bekannten der Frau fest. Er steht unter dringendem Tatverdacht, die Frau in einer Beziehungstat getötet zu haben und befindet sich in Untersuchungshaft.