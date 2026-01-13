In Beiträgen auf Tiktok soll eine Kommissar-Anwärterin über Joballtag und Ausbildung erzählen. Wie die Landespolizei über soziale Medien um Nachwuchs wirbt, will Minister Ebling erläutern.

Mainz (dpa/lrs) – Was beschäftigt sie in ihrem Berufsalltag? Das wird die rheinland-pfälzische Polizeikommissar-Anwärterin Laila Ziegler künftig in Beiträgen auf der Plattform Tiktok berichten. Auch über ihr Studium will sie dort berichten. Innenminister Michael Ebling (SPD) wird Ziegler am Dienstag (15.00 Uhr) in Mainz als erste «Polizeiliche Corporate Influencerin» vorstellen und die künftige Strategie der Landespolizei im Umgang mit sozialen Medien präsentieren.

Der Grundgedanke ist laut Ministerium, authentische Einblicke in den Polizeialltag zu geben, so mehr Nachwuchs zu gewinnen und die Polizei als moderne und transparente Organisation darzustellen.