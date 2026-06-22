Für einen TikTok-Clip hantiert ein junger Mann mit einer täuschend echten Pistole. Das rächt sich. Der 20-Jährige ist nach einem riskanten Auftritt vor der Polizei sein Auto erst einmal los.

Mainz (dpa/lrs) – Für ein Video auf der Plattform TikTok hat ein junger Mann eine Spielzeugwaffe durchgeladen – direkt neben einem Streifenwagen der Polizei. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie durch das veröffentlichte Video auf den Mann aufmerksam. Am Sonntag entdeckte und kontrollierte die Polizei dann das entsprechende Fahrzeug des 20-Jährigen aus Wiesbaden in der Mainzer Innenstadt.

Dabei sei auch die Waffe aus dem Video gefunden worden. Es handelt sich demnach um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Darüber hinaus stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Kennzeichen wurden daraufhin vor Ort entfernt und beschlagnahmt, das Fahrzeug abgeschleppt, hieß es. Gegen den 20-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.