Hunde auf der Straße
Tierische Abwechslung im Polizeialltag
Polizei hat zwei herrenlose Jagdhunde eingefangen
Zwei eingefangene Jagdhunde warten darauf abgeholt zu werden.
Polizeiinspektion Morbach. DPA

Zwei freilaufende Hunde verursachen im Hunsrück einen Stau. Auf der Morbacher Polizei-Dienststelle warten sie darauf, abgeholt zu werden.

Morbach (dpa/lrs) – Zwei ausgebüxte Jagdhunde haben eine Bundesstraße im Hunsrück unsicher gemacht. Die herbeigerufenen Polizisten seien ihnen in voller Montur hinterhergerannt, um sie einzufangen, berichtete die Polizei. Unterstützt wurden sie demnach von mehreren Autofahrern. Die B327 zwischen Hinzerath und Hochscheid musste deshalb kurzzeitig gesperrt werden.

Der Besitzer der Hunde konnte am Nachmittag zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Die Tiere warteten auf der Polizeiinspektion Morbach darauf, abgeholt zu werden. Wann und wie die Hunde ausgerissen sind, sei unklar.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-816730/1

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