Notfälle
Tierabwehrspray in Turnhalle – Acht Schüler leicht verletzt
Polizei und Feuerwehr
Versehentlich soll ein Schüler eines Gymnasiums in Pirmasens Tierabwehrspray versprüht haben. (Symbolbild)
Matthias Bein. DPA

Acht Jugendliche klagen während des Sportunterrichts über Atemwegsreizungen. Die Ursache: versehentlich versprühtes Tierabwehrspray. Die Polizei ermittelt.

Lesezeit 1 Minute

Pirmasens (dpa/lrs) – Durch das Einatmen von Tierabwehrspray sind in einem Gymnasium in Pirmasens acht Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei am Freitag wegen eines verdächtigen Geruchs in der Turnhalle des Gymnasiums verständigt worden. Die Feuerwehr habe jedoch keine giftigen oder gesundheitsgefährdenden Gase feststellen können. Die acht Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren hätten über leichte Atemwegsreizungen geklagt, aber keinen Rettungswagen benötigt. Der Sportunterricht habe nach dem Einsatz fortgesetzt werden können.

Mit Hilfe der Schulleitung ermittelte die Polizei im Nachgang, dass ein 17-jähriger Schüler versehentlich das Tierabwehrspray versprüht habe. Die Ermittlungen wegen des Vorfalls dauern an.

© dpa-infocom, dpa:260321-930-846232/1

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