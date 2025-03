Thoma rückt für Mertin in den Landtag nach

Mainz (dpa/lrs) – Der für den überraschend gestorbenen Justizminister Herbert Mertin nachgerückte Stefan Thoma wird neuer bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Der in Niederkail im Kreis Bernkastel-Wittlich wohnende 36-Jährige war vor dem Einzug in den Landtag Lehrer an zwei Schulen in dem Kreis, wie die FDP-Fraktion in Mainz mitteilte.

«Dass die Fraktion mir direkt den landespolitisch extrem wichtigen Bildungsbereich anvertraut, ehrt mich sehr», sagte Thoma nach einer Mitteilung. Thematische Schwerpunkte sieht er bei der Digitalisierung an Schulen und der Sprachkompetenz von Schülern.

Mertin war Ende Februar völlig unerwartet im Alter von 66 Jahren gestorben. Eine Trauerfeier für ihn ist an diesem Freitag (14. März) in der Koblenzer Basilika Sankt Kastor geplant.