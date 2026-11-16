Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, zieht es viele Menschen in die Wärme. Was bieten Thermen und Saunalandschaften in Rheinland-Pfalz?

Bad Ems/Bad Bergzabern/Bad Bertrich (dpa/lrs) – Neue Dampfbäder, größere Saunen und besondere Aufgüsse: Mehrere Thermen in Rheinland-Pfalz haben ihre Wellnessangebote für die Wintersaison erweitert. In Bad Ems wurde eine neue Aufgusssauna eröffnet, in Bad Bergzabern eine Sauna zur Mandelsauna umgestaltet und in Bad Bertrich ein neues Dampfbad eingerichtet. Auch lange Saunanächte und besondere Veranstaltungen gehören zum Winterprogramm.

Treiben lassen bei Kerzenlicht

Die Emser Therme in Bad Ems hat im August ihre neue Welterbesauna eröffnet. Aus der bisherigen Gartensauna entstand eine größere Aufgusssauna mit Platz für mehr als 100 Gäste. Die Wandgestaltung greift Gebäude und architektonische Elemente der Unesco-Welterbestadt auf, wie die Betreiber mitteilten. Zudem wurden sechs neue Außenduschen geschaffen.

Während der Wintermonate veranstaltet die Therme nach eigenen Angaben jeden Montag ab 17.00 Uhr eine «Candlelight Night». Dabei gibt es neben Kerzenbeleuchtung besondere Aufgüsse, Duftreisen, Peelings und Masken. Auch Aqua Floating gehört zum Angebot. Zu den Kosten der Modernisierung machte die Therme keine Angaben. Eine Tageskarte kostet 33 Euro für die Thermenlandschaft und 39 Euro inklusive Saunapark. Wer volle Bänke und Becken vermeiden will, kann sich vor der Anreise auf der Webseite der Therme über die aktuelle Auslastung informieren.

Neueröffnung in Mainz

Eine weitere Neuerung in der rheinland-pfälzischen Bäderlandschaft steht in Mainz bevor: Das neue Mainzer Taubertsberg Spa soll am 20. November eröffnen. Die Wellnessanlage in der Wallstraße bietet nach Angaben des Betreibers verschiedene Saunen und Dampfbäder, Innen- und Außenpools sowie Massageangebote. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Poolbar und ein gastronomisches Angebot.

Goldene Badewanne

In der Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern wurde eine Sauna zur Bio-Sauna umgerüstet und als Mandelsauna neu gestaltet. Außerdem wurde der Außenduschbereich renoviert und ein Day-Spa-Raum mit goldener Badewanne eingerichtet. Rund 750.000 Euro investierte die Therme nach eigenen Angaben in die Wassertechnik und die genannten Veränderungen.

Im Winter sind lange Saunanächte bis Mitternacht vorgesehen. Ein neues Paket für zwei Personen umfasst eine Tageskarte für Therme und Sauna, einen Besuch der Salzgrotte sowie eine Tapas-Platte mit Wein. In der Salzgrotte kann ein «Klangbad» gebucht werden, das ab dem 18. November immer mittwochs stattfinden soll. Eine reguläre Tageskarte kostet 17,50 Euro für die Therme und 28,50 Euro inklusive Sauna.

Aufgüsse mit Show

Die Vulkaneifel-Therme in Bad Bertrich hat ihr Angebot um ein neues Dampfbad erweitert. Auch der Bereich «Zeit zu zweit» wurde modernisiert: Statt einer klassischen Schaumbadewanne steht dort nun ein Whirlpool zur Verfügung, ergänzt durch schäumende Badezusätze.

Am 16. Dezember ist das Saunaevent «Winterglut» geplant. Von 11.00 bis 22.00 Uhr soll es verschiedene Showaufgüsse und weitere Programmpunkte geben. Für die Teilnahme wird ein Aufpreis von fünf Euro erhoben. Die sechs Saunen heizen auf Temperaturen zwischen 50 Grad und 100 Grad. Auch die Vulkaneifel-Therme ermöglicht es, online zu prüfen, wie ausgelastet die Therme und die Saunen aktuell sind. Eine Tageskarte kostet 16,50 Euro für die Therme und 28 Euro inklusive Sauna.

Betreiber beobachten Nachfrage nach besonderen Aufgüssen

Neben der klassischen Entspannung spielen nach Einschätzung der befragten Thermenbetreiber auch Erlebnisangebote eine Rolle. Der klassische Aufguss sei weiterhin gefragt, zugleich beobachte man einen Wunsch nach Abwechslung bei Düften, Wedeltechniken und thematischen Angeboten, teilte die Emser Therme mit. Die Südpfalz-Therme berichtet von einer Mischung aus Event-Aufgüssen und gesundheitsorientierten, entspannenden Angeboten. Gefragt seien etwa Aufgüsse mit ätherischen Ölen, Räucherrituale und Klangschalen.

Auch in Bad Bertrich beobachtet die Therme nach eigenen Angaben, dass für viele Gäste Entspannung und eine bewusste Auszeit vom Alltag wichtiger werden. Beliebt seien abwechslungsreiche Aufgüsse, bei denen neben der Wärme auch Düfte und besondere Erlebnisse im Mittelpunkt stünden. Showaufgüsse verbänden Unterhaltung und Saunakultur. Das Publikum sei durchmischt. Vormittags und unter der Woche sei der Anteil älterer Gäste allerdings höher.

Bäderhaus in Bad Kreuznach schließt 2027

Eine andere Entwicklung gibt es in Bad Kreuznach: Das Bäderhaus soll zum 30. Juni 2027 schließen. Das beschloss die Gesellschafterversammlung am 9. November und setzte damit einen entsprechenden Stadtratsbeschluss um. Nach mehr als 26 Jahren endet der Betrieb. Die Badgesellschaft will gemeinsam mit der Stadt prüfen, ob die Immobilie weiterhin als Saunalandschaft genutzt werden kann. Die Zukunft des Standorts ist noch offen. Bis dahin kostet eine Tageskarte 35 Euro unter der Woche und 39,50 Euro am Wochenende.

Die Crucenia-Thermen und das Salinenbad in Bad Kreuznach sollen dagegen weiterentwickelt werden. Neben notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sind nach Angaben der Badgesellschaft gezielte Sport- und Wellnessangebote vorgesehen.

Und sonst?

Die Kristall Rheinpark-Therme in Bad Hönningen bietet Thermal- und Solebecken sowie mehrere Saunen, die Römer-Therme in Bad Breisig lockt mit Innen- und Außenbecken, Saunabereich und besonderen Aufgüssen an jedem Adventssonntag. Auch das Salinarium in Bad Dürkheim und die Moseltherme in Traben-Trarbach bieten Thermalwasserbecken und verschiedene Saunen.