Kultur ist für den neuerdings zuständigen Minister die stabilste Brandmauer gegen Entdemokratisierung. Wie sich der SPD-Politiker die Förderung und die Szene in Rheinland-Pfalz vorstellt.

Mainz (dpa/lrs) – Mit attraktiven Bedingungen für Kulturschaffende, lebendigen Kinos und Bibliotheken als Orte für alle will Minister Sven Teuber die Kultur fördern. «Ich will, dass Rheinland-Pfalz nicht immer mal wieder Gastland für sehr erfolgreiche Kultur ist, sondern Urheber von Kulturentwicklung», sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Hidden Kultur-Champions in Rheinland-Pfalz

«Wir haben so viel tolles Potenzial hier, wir müssen Heimat für Kulturschaffende werden.» Dazu könnten etwa der gerade ausgeschriebene Newcomer Jazzpreis, aber auch ein neuer Verlagspreis für die notleidenden Buchverlage einen Beitrag leisten. «Wir müssen es schaffen, dass hier eine Struktur da ist, die Künstlern und Künstlerinnen Bühnen bieten, ihnen aber auch Existenzgrundlagen schaffen», sagte der neue Kultur- und Kommunalminister Teuber.

Honoraruntergrenzen für Künstler

Dafür gebe es viel Potenzial in Rheinland-Pfalz auf dem Niveau dessen, was in der Wirtschaft Hidden Champions seien – also erfolgreiche Unternehmen, die außerhalb ihres Fachgebiets kaum bekannt sind. Das Filmfestival in Ludwigshafen und das Open-Ohr-Festival in Mainz nannte Teuber als Beispiele. «Wir haben viele Möglichkeiten, aber wir müssen sie in eine Struktur bringen.»

Dabei komme es auch auf Honoraruntergrenzen für Kulturschaffende an. «Wir brauchen unbedingt eine Reform der Künstlersozialkasse in Berlin.» Rheinland-Pfalz könne dazu auch eigene Vorschläge machen, dürfe aber keinesfalls die Selbstausbeutung in Kunst und Kultur fördern.

Kinos, Bibliotheken und Begegnungsräume stärken

Teuber will auch für Kinos, Bibliotheken und Begegnungsorte für Kultur im ländlichen Raum ausbauen. «Bibliotheken bieten als Kulturorte noch richtig Potenzial, weil sie auch Teilhabe im besten Sinne für alle gleichermaßen ermöglichen», sagte der SPD-Politiker.

«Wir brauchen eine lebendige und vielseitige Kinolandschaft.» Allerdings seien viele nach Corona in ihrer Existenz gefährdet und es schwierig, eine Struktur hinzubekommen. «Kino ist für viele ein Einstieg in die Kulturwelt, um dann weitere Kulturerfahrungen zu machen. Und davon profitieren dann natürlich auch Hochkultureinrichtungen.»

Aber in der Pandemie und den Jahren danach hätten eben die bekannten «Bequemlichkeitsanbieter» einen Boom erlebt, «die wir jeden Tag zu Hause erleben können».

Unabhängigkeit der Kultur sichern

Mit einem Kulturfördergesetz will Teuber die Unabhängigkeit der Kultur stärken sowie die Freiheit von Kunst und Kultur in der Zukunft unabhängig sicherstellen. «Kultur ist Megafon und Seismograph in einem und die stabilste Brandmauer, die wir gegen Entdemokratisierung haben», sagte der SPD-Politiker. «Sie hält uns jeden Tag den Spiegel vor und fordert uns heraus, uns zu hinterfragen, zu erneuern und zu entwickeln.»

«Ich muss sicherstellen, dass dieser Bereich da ist, weil er wird – nicht ohne Grund und wie unabhängiger Journalismus – als eines der ersten beiden Ziele genannt, wo manche die Axt anlegen wollen.»