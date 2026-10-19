Auf ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt und ein Preisgeld von 12.500 Euro kann sich die 47-Jährige freuen. Die Auszeichnung wird im nächsten Frühjahr verliehen.

Mainz (dpa) – Die in Wien lebende Schriftstellerin Teresa Präauer («Kochen im falschen Jahrhundert») wird im nächsten Jahr Stadtschreiberin in Mainz. Der mit 12.500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF und 3sat und der Landeshauptstadt Mainz soll im April 2027 verliehen werden, wie die Preisstifter mitteilten.

Präauer darf damit für ein Jahr in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt leben und erhält zudem das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren. Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis wird seit 1985 jährlich vergeben. Aktueller Stadtschreiber ist der Schriftsteller und Musiker Sven Regener.

Humor und Tiefenschärfe

«Teresa Präauer bereichert die deutschsprachige Literatur mit stilistischer Souveränität und einem unverwechselbaren Ton», begründete die Jury ihr Wahl. «Mit hellwachem Blick auf unsere Gegenwart erzählt sie genau und bilderreich in vielfältigen Genres für ein großes Publikum.» Große Themen wie Identität, Zugehörigkeit und Erinnerung entfalte sie mit ebenso viel Leichtigkeit und Humor wie Tiefenschärfe.

Präauer wurde 1979 in Linz geboren, studierte in Salzburg, Berlin und Wien Germanistik und Malerei und lebt in Wien. Für ihren ersten Roman «Für den Herrscher aus Übersee» erhielt sie 2012 den ZDF-«aspekte»-Literaturpreis. Zudem bekam sie unter anderem 2024 den Bremer Literaturpreis für das Buch «Kochen im falschen Jahrhundert» und 2025 den Preis der Stadt Wien für Literatur. Ihr neuer Roman «Eine Liebe, zehn Tage» erscheint im Frühjahr 2027.