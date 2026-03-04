Geschwindigkeit in der Stadt
Tempo-Flickenteppich auf Mainzer Rheinachse
Tempo 30 in Mainz
Es gibt wieder neue Regelungen zu Tempo 30 in Mainz. (Archivbild)
Tempo 30 - aber nicht überall und auch nicht überall zu jeder Tageszeit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Hauptstraßen in Mainz sind wieder neu geregelt worden. Autofahrer müssen genau gucken.

Mainz (dpa/lrs) – Die neuen Tempo-Regelungen auf der Mainzer Rheinachse sollen am 1. April in Kraft treten, sind aber kein April-Scherz. Tempo 30 ist danach weder durchgehend aufgehoben, noch durchgehend gültig, wie die Stadt mitteilte. Autofahrer müssen in der Landeshauptstadt genau aufpassen.

  • Zwischen dem Kurfürstlichen Schloss und dem Rathaus gilt demnach in beide Richtungen Tempo 40.
  • In der Mainzer Neustadt gilt Tempo 30 nur noch ab der Kreuzung Mainstraße bis zur Diether-von-Isenburg-Straße (Kurfürstliches Schloss).
  • In Höhe des Zollhafens darf tagsüber 50 gefahren werden, zwischen 22 und 6 Uhr aber nur 30.
  • Auf der Rheinstraße wird Tempo 30 weitestgehend beibehalten, beginnend ab der Straße Am Rathaus bis zur Dagobertstraße sowie in der Kaiserstraße und Parcusstraße.

